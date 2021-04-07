محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية بني غالب في مدينة أسيوط على مساحة 27 فدانًا، بطاقة تشغيل 36 ألف م3/يوم.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مدينة أسيوط، والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

وتفقد المحافظ ومرافقوه، موقع قطعة أرض على مساحة 27 فدانًا بقرية بني غالب التابعة لأسيوط وجرى تخصيصها لإقامة محطة معالجة صرف صحي ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحي لخدمة قرى شمال مركز أسيوط، واستمع إلى شرح للإجراءات التي جرى اتخاذها وإزالة المعوقات حتى تسليم الأرض للهيئة للبدء في تنفيذ المحطة بتكلفة 350 مليون جنيه.