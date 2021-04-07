رئيس مجمع الإصدارات المؤمنة: المجمع يضم أكبر مصنع في العالم لـ "الورق المؤمن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض المهندس سامح المكاري رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أهم محاور مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، موضحًا أنه تم بمشاركة 100 شركة مصرية، وتم الاعتماد على الكوادر المصرية.

وأشار المكاري، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"، إلى أن المشروع يضم أكبر مصنع في العالم لـ "الورق المؤمن"، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.

وأوضح أن هناك مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.

وأكد المكاري، على أن المشروع سيعمل المشروع على تنفيذ "الحوكمة"، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية".​