فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، فصل التيار الكهربائي من التاسعة صباحًا، عن 3 قرى بمدينة باريس.

وأوضح كمال إبراهيم، رئيس مدينة باريس، أن عملية فصل التيار الكهربائي تهدف إلى تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقري المكس القبلي، وجرى فصل التيار الكهربائي بثلاث مناطق سكنية وهي قرى "المكس والقصر والأربعين".

وأضاف كمال، أنه يستمر فصل التيار الكهربي عن هذه المناطق حتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها بعد ذلك مباشرة.