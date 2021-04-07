صعود الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقرت أسعار 5 عملات عربية أخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 4 قروش إلى 49.03 جنيه، كما ارتفع سعر البيع 3 قروش إلى 52.15 جنيه.

وحافظ سعر الريال السعودي على مستواه عند 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.75 جنيه للشراء، و22.22 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.41 جنيه للشراء، و40.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال القطري ثابتا عند 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.