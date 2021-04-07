ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 50 قرشا و1.5 جنيه للكيلو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد الخليج 365 أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و2.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 45 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة جنيه واحد.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.