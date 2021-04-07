بايدن: نحن في سباق حياة أو موت مع كورونا

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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة ما زالت في سباق حياة أو موت مع فيروس كورونا، محذراً من سرعة انتشار السلالات المتحورة.

وقال إن اللقاحات المخصصة للوقاية من وباء كوفيد-19، ستكون متاحة لكل الأميركيين البالغين بدءا من يوم 19 أبريل المقبل.

وأضاف "في نهاية مايو ستكون الغالبية الساحقة من البالغين الأميركيين قد حصلوا على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل"، مضيفاً "نحن نوزع 3 ملايين جرعة من اللقاح يوميا وما يناهز 20 مليون جرعة في الأسبوع".

لكن الرئيس الأميركي أشار إلى أن "السلالات الجديدة من الفيروس تنتشر بسرعة والأرقام تتزايد في بعض المناطق".

وأكد أن الولايات المتحدة تجاوزت، منذ الاثنين، حاجز 150 مليون جرعة من اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الـ 75 الأولى من رئاسته. وأضاف أن البلاد في طريقها للوصول إلى 200 مليون جرعة في أول 100 يوم من رئاسته.