مصر تكشف أسباب فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة بشأن سد النهضة!

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت مصادر مصرية أن إثيوبيا رفضت مقترحا مصرياً سودانياً بشأن شراكة في إدارة سد النهضة، مضيفة أن القاهرة عرضت مشروعات على أديس أبابا في مجال الكهرباء والطاقة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري في بيان "كل مشاهد ومراقب لمسار المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها يستطيع أن يرى بشكل واضح إلى أي مدى كان الموقف المصري والسوداني مرن وراغب في استئناف المفاوضات بدون أي شروط لكن لم يحدث ذلك نظرا للرفض المستمر ومحاولات الالتفاف على كل طرح.

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