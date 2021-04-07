مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ ومواجهة كورونا في اليمن، خلال الساعات الماضية، عن تسجيل 21 حالة وفاة بكورونا و94 إصابة جديدة بالوباء.



وقالت اللجنة، إن فريقها رصد 21 حالة وفاة بكورونا، ثمان منها في حضرموت، وست في شبوة، وأربع في عدن، وحالتان في تعز، وحالة واحدة في الضالع.

وأضافت اللجنة إنها رصدت 94 إصابة جديدة بكورونا، 29 منها في تعز، و18 في حضرموت، و15 في شبوة، فيما سجلت عدن 14 إصابة، والضالع ثمان، ومأرب ست، ولحج أربع.

وأفادت لجنة الطوارئ في تقريرها أن عدد حالات التماثل للشفاء من الفيروس اليوم 50 حالة شفاء، 26 منها في حضرموت، و19 في شبوة، وخمس في المهرة.

وبذلك فإن إجمالي الحالات المؤكدة ( 4975) منها ( 976) حالة وفاة، و(1822) حالة تماثل للشفاء