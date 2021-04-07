الرئيس الأوكراني يدعو حلف شمال الأطلسي لتسريع عملية انضمام بلاده للحلف

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

دعا الرئيس الأوكراني حلف شمال الأطلسي لتسريع عملية انضمام بلاده للحلف، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع مع الانفصاليين.



وتحدث فولوديمير زيلينسكي، هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بعد تزايد المواجهات المسلحة والتحركات العسكرية الروسية على الحدود، ما أثار مخاوف من تصعيد في النزاع شرق أوكرانيا.

وفي تغريدة بعد الاتصال قال زيلينسكي، آن الأوان لحلف الأطلسي لكي يصادق على خطة العمل من أجل انضمام أوكرانيا إلى المنظمة، وكييف ملتزمة بإصلاحات الدفاع التي طلبها الحلف من أجل العضوية.

وقال "لكن الإصلاحات لوحدها لن توقف روسيا"، وأعلنت الحكومة الأوكرانية أنها تأمل في تلقي دعوة هذه السنة للانضمام إلى خطة العمل من أجل عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتابع أن "حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تشهد نزاعا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وأضاف أن انضمام أوكرانيا إلى خطة العمل "سيوجه إشارة فعلية لروسيا".

يأتي الاتصال مع إعلان الجيش الأوكراني، الثلاثاء، مقتل أربعة جنود بعد سلسلة من الاشتباكات على الجبهة خلال الساعات الـ48 الماضية.

ويأتي في أوج التوتر الروسي-الأوكراني حيث اتهمت كييف موسكو الأسبوع الماضي بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

بعد دقائق من الاتصال، اعتبر الكرملين أن هذا النهج سيفاقم النزاع مع الانفصاليين، وتُعتبر روسيا راعية النزعة الانفصالية العسكرية في شرق أوكرانيا، رغم نفيها المتواصل.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف "نشك كثيرا في أن ذلك يمكن أن يساعد أوكرانيا على حل مشكلتها الداخلية. من وجهة نظرنا، هذا الأمر سيفاقم الوضع".

وسارع حلفاء كييف الغربيون إلى الدفاع عنها مع سلسلة بيانات تحذر روسيا من القيام بأي تحركات إضافية.

وكانت أوكرانيا أعلنت في ديسمبر/كانون الأول أنها تأمل في الانضمام العام 2021 لخطة العمل، تمهيدا للدخول إلى حلف شمال الأطلسي.