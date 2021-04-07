حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لأحوال لطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة التي أن تشهد المرتفعات الجبلية طقسا صحوا الى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة في فترة ما بعد الظهر.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية سيكون فيها الطقس صحو الى غائم جزئياً ومغبر نسبيا على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والرياح معتدلة الى مضطربة احيانا على جنوب البحر الاحمر ومضيق باب المندب اقصى سرعة له 25عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس مغبر نسبيا وحار نهاراً والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط خلال فترة الظهيرة تعمل على اثارة الأتربة والغبار.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو الى غائم جزئياً، والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 16عقدة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب من ارتفاع الأمواج واضطراب البحر.