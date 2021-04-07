شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على إعفاء صندوق الوقف الخيرى من الضرائب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعفاء أموال وعوائد صندوق الوقف الخيري، من جميع الضرائب والرسوم، وكذا الضريبة علي القيمة المضافة.

وفى هذا الصدد نستعرض المادة (10) من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، وجاءت نصها كالاتى:

"تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا. ويعفى من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من إنشائه".

ويٌشار إلي أن المجلس وافق علي التعديل الذى تقدم به المتحدث الرسمي باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على المادة العاشرة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، والتي نصت على إعفاء مشروعات صندوق الوقف الخيري من ضريبة القيمة المضافة الخاصة.

وبرر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إدراجه للتعديل لاقتصار الصياغة التى أعدتها اللجنة على إعفاء أموال الصندوق وعوائده دون إعفاء مشترياته أو مدخلاته أو مشروعاته التى سيقيمها لاستثمار عوائده وطبقا لنص المادة 29 من قانون 67 لسنة 2006 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأيضا لتوحيد المصطلحات التشريعة فى القوانين المتشابهة والاستناد إلى النص الوارد فى الإعفاء الصادر بالقانون 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وتعديلاته.