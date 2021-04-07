شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا.. الإصابات تتجاوز 132 مليون والوفيات تتخطى 3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لوكالة رويترز، أن أكثر من 132.12 مليون نسمة، أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4871.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس، في أكثر من 210 دول ومناطق، منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين، في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصنف كلا من (الولايات المتحدة – البرازيل - الهند - فرنسا - روسيا - المملكة المتحدة - إيطاليا - تركيا - إسبانيا – ألمانيا)، الدول العشر الكبرى، من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

كما يأتي كلا من ( العراق – الأردن – المغرب – لبنان – الإمارات- السعودية) في قائمة أكثر الدول العربية، إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.