انت الان تتابع خبر هيأة المنافذ الحدودية تنفي غلق منفذ الشلامجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهياة في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه ، انه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغلاق منفذ الشلامجة الحدودي، وهذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة".

وأضافت أن "هذا المنفذ يعمل بشكل طبيعي وفيه زيادة في الارساليات والايرادات بشكل كبير جداً، وان هذا المنفذ يعمل على مدار اليوم وبانسيابية عالية".



وتابعت الهيئة: "كما نود ان ننوه الى ان هناك مواد ممنوعة من الدخول إلى البلاد حسب الروزنامة الزراعية التي تدعم المنتج المحلي وهيالمعنية بمنع هذه المواد".

ودعت الهيئة،الجميع الى "توخي الدقة في نقل المعلومات واخذها من مصادرها الرسمية.