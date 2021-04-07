انت الان تتابع خبر الامير هاري وزوجته يظهران بأول عمل فني من انتاجهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان هاري وميغان قد وقع عقدا مع "نتفليكس" في العام الماضي لإنتاج برامج متنوعة، قد يظهران في بعضها، مشيرين وقتها إلى أن عملهما سينصب على إنتاج محتوى يقدم معلومات ويمنح الأمل أيضا، على حد تعبيرهما

وبحسب "سي إن إن"، فسوف يكون باكورة إنتاج "الثنائي الملكي" سلسلة وثائقية بعنوان "قلوب المنتصرين" أو Hearts of Invictus والتي ستتحدث عن فعاليات "إنفكتيس غيمز" وهي حدث رياضي دولي شارك الأمير هاري في إطلاقه بشكل سنوي منذ 2014 ليعطي الأمل للمصابين والجرحى من الجنود والمحاربين القدامى من خلال انخراطهم بمباريات وألعاب رياضية متنوعة.



وسيشرف على هذه السلسلة المخرج أورلاندو فون إينسيديل والمنتج جوانا ناتاسغارا، والذين فازا بجائزة الأوسكار عن فيلمهما القصير "الخوذ البيضاء" لعام 2016، فيما سيظهر هاري،الذي سيكون منتجا تنفيذا، أمام الكاميرا أيضا.وقال الأمير هاري في بيان "لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا للرحلة المقبلة أو أكثر فخراً بمجتمع الإنفكيتس الذي يلهمنا دائما".

من جهته أكد قال تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس إن "دوق ودوقة ساسكس وفريقهما يقومون ببناء قائمة طموحة تعكس القيم والمبادئ التي يؤمنون بها"



مضيفا: "منذ اللحظة التي قابلتهم فيها، كان من الواضح أن (إنفكيتس غاميز) تحتل مكانة خاصة جدًا في قلبيهما، وبالنسبة لي فإن الفرحة لا تسعني لأن عملهما الأول سيعرض على منصتنا بطريقة لم يسبق لها مثيل".

تجدر الإشارة إلى أن هاري وميغان كان قد أجريا مقابلة تلفزيونية غير مسبوقة مع مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري الشهر الماضي على شبكة "سي بي إس" الشهر الماضي، وحققت مشاهدات قياسية، إذ تابعها مباشرة على الهواء أكثر من 17 مليون أميركي.

