حادث مروري بين حافلتين في المكسيك يتسبب في مصرع 16 شخصاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مروري وقع فجر أمس الثلاثاء على طريق سريع في شمال المكسيك بين حافلتين كان على متن كلتيهما عمّال منجم.



وقال مكتب المدّعي العام في ولاية سونورا، حيث وقع الحادث، إنّ الحافلتين اصطدمتا ببعضهما البعض قبيل انبلاج الفجر أثناء مرورهما على طريق سريع يؤدّي إلى مدخل المنجم.

وأضاف في بيان أنّ كلّ العمّال الذين لقوا مصرعهم في الحادث كانوا على متن حافلة صغيرة في حين أنّ أولئك الذين أصيبوا بجروح كانوا على متن حافلة أكبر وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج.

وتتراوح أعمال القتلى بين 20 و40 عاماً ووفقاً للبيان الذي أكّد أنّ جميع الضحايا مكسيكيون.