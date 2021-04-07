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تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 132.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4413.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات             عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                555826                         30831345

 

البرازيل                         332752                          13013601

 

الهند                           165547                             12686049

 

فرنسا                             97273                             4841308

 

روسيا                            240589                           4597868

 

المملكة المتحدة                126882                        4364529

 

إيطاليا                         111747                               3686707

 

تركيا                            32667                              3579185

 

إسبانيا                           75911                            3317948

 

ألمانيا                      77076                             2896944.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                   عدد الوفيات                    عدد الإصابات

 

26 - العراق                          14535                             887291

 

34 - الأردن                         7383                                645449

 

38 - المغرب                     8857                                498329

 

40 - لبنان                       6479                                  482798

 

41 - الإمارات                   1516                                474136

 

42 -                  6711                               394169

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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