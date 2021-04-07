شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 132.1 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و4413.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 555826 30831345

البرازيل 332752 13013601

الهند 165547 12686049

فرنسا 97273 4841308

روسيا 240589 4597868

المملكة المتحدة 126882 4364529

إيطاليا 111747 3686707

تركيا 32667 3579185

إسبانيا 75911 3317948

ألمانيا 77076 2896944.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 14535 887291

34 - الأردن 7383 645449

38 - المغرب 8857 498329

40 - لبنان 6479 482798

41 - الإمارات 1516 474136

42 - السعودية 6711 394169