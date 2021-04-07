حزب كردي يتهم أردوغان بتوظيف الأحداث لاصطناع انقلاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اتهم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في تركيا، بمحاولة اصطناع خطر استنادا إلى حدث ليس له قيمة.



حزب الشعوب الديمقراطي الكردي رفض تصنيف البيان المشترك الذي حمل توقيع 103 جنرالات متقاعدين من سلاح البحرية على أنه “انقلاب”.

وتعليقا على البيان الذي دافع عن اتفاقية مونترو ورفض بعض المظاهر الدينية في الجيش، قال الحزب الكردي إن السلطة ذات السجل الأسود فيما يخص الانقلاب على السياسة الديمقراطية في البلاد تحاول خلق خطر الانقلاب من انطلاقًا من مجرد بيان مكتوب.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في بيانه بحسب موقع زمان التركي، إن شتى الانقلابات أو المحاولات الانقلابية سواء كانت مدنية أم عسكرية أسفرت عن انهيارات عنيفة وحادة، وأن موقف الحزب واضح تجاه المحاولات الانقلابية التي تستهدف الديمقراطية والحريات.

وأفاد البيان أن الحزب الحاكم يتظاهر وكأنه يواجه تهديدا بالانقلاب العسكري، مؤكدًا أن رد فعله ليس سوى الاستغلال السياسي للمشهد وتوظيف بيان مجموعة من العسكريين المتقاعدين.

وأكد الحزب الكردي أن الحل يكمن في إقامة ديمقراطية قوية وتحقيق عدالة حقيقية.

وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، إن حزب العدالة والتنمية لا يفوت أي فرصة ليتقمص دور الضحية، بعد الادعاءات الأخيرة بأن تركيا تتعرض لمحاولة انقلاب جديدة.

وأوضح أوزتراك أن هؤلاء الضباط يعبرون عن أرائهم، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يكون الموضوع الذي يشغل تركيا في الوقت الحالي هو هذا البيان.

وأضاف المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أن الشعب التركي يمر حاليا بأوقات عصيبة للغاية من الناحية الاقتصادية ومن ناحية الوباء، والحزب الحاكم يحاول إشغاله بقضية بيان العسكريين.