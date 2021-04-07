ممدوح يطلب تطليق زوجته: مدمنة مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

أقام "ممدوح. س" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بزنانيري يطلب تطليق زوجته للضرر، مبررًا طلبه "مراتي أدمنت المخدرات".

قبل 8 سنوات، تزوج "ممدوح"،40 سنة من "منى. م" بعد ضغوط من أسرته "لتأخره في الزواج" ولكونها ابنة الجيران، مضيفًا أن الزواج أثمر في سنته الأولى عن طفلة توفيت جراء ما قال بأنه "إهمال من الأم".

وأضاف الزوج في دعواه أنه لاحظ بعد فترة من الزواج إدمانها للمواد المخدرة مبررة "عاوزه أنسى موت بنتي".

وأشار مقيم الدعوى إلى أن زوجته كانت تهرول من المنزل إلى مكان شبه مهجور لشراء المواد المخدرة، وحاول إثنائها عن طريقها لكنها أبت فقرر التخلص منها، ودار بينهما شجار انتهى إلى مغادرتها إلى منزل أسرتها.

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة يطلب التطليق للضرر بعد رفض أسرة زوجته "الطلاق الودي"، وحملت الدعوى رقم 72 لسنة 2020 وما زالت منظورة أمام المحكمة.