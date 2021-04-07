كورونا في 24 ساعة| الحكومة تطبق غرامات فورية وتفاصيل حرق جثة موظفة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 432 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157006 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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خوفًا من كورونا.. الإفتاء تجيز الإفطار للحامل أو المرضع في هذه الحالة في رمضان

للمرة الأولى.. البرازيل تسجّل 4195 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

السودان: تطعيم أكثر من 63 ألف مواطن وكادر طبي بلقاح كورونا

أمريكا: الإصابات بكورونا تصل إلى 30.8 مليون والوفيات 556185

بايدن يحذر من سرعة انتشار سلالات كورونا المتحورة في بلاده

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"من كبائر الذنوب"| الإفتاء عن نبش قبر سيدة متوفاة بـ"كورونا" وحرق جثمانها بحلوان​