متخصص في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة: نعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمود الريدي، رئيس مجلس أمناء أحد مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بالمنيا، إن أكبر كيفية في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة، عمل دورات تأهيل لهم مع رفع وعي المجتمع حول كيفية التعامل معهم عبر وسائل مختلفة وأيضا عبر الكوادر المؤهلة.

وأكمل الريدي، أن تاهيل أسر ذوي الإعاقة للتعامل معهم أمر مهم للغاية، كذلك توفير الخدمات الاجتماعية لهم للتغلب على المشاكل التي قد تواجههم.

وأضاف الريدي، أن مصر لديها فرصة كبيرة الفترة الحالية لتغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم؛ في ظل اهتمام الرئيس السيسي بهم، مع وجود توجه تشريعي للحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة صالحة لهم، مؤكدا أن ما يفعله الرئيس والسلطة التشريعية بحاجة لدعم مجتمعي.

وأنهي الريدي كلامه بأنه يجب أن يخظى المدربون بفرصة حقيقية للتدريب على كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة عبر برامج متخصصة من التعليم المستمر، وأن هناك دورا مهما من المجتمع المدني والمؤسسات المهتمة برعاية ذوي الإعاقة.