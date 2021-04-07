أوكرانيا تحض "الناتو" على تسريع انضمامها لإنهاء الحرب في دونباس

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلف شمال الأطلسي إلى تسريع عملية انضمام بلاده الى الحلف معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع مع الانفصاليين الموالين لروسيا. وتحدث زيلينسكي هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بعد تزايد المواجهات المسلحة والتحركات العسكرية الروسية على الحدود، ما أثار مخاوف من تصعيد في النزاع في شرق اوكرانيا. وفي تغريدة بعد الاتصال قال زيلينسكي إنه آن الأوان لحلف الاطلسي لكي يصادق على خطة العمل من أجل انضمام أوكرانيا إلى المنظمة. وأضاف أن كييف ملتزمة باصلاحات الدفاع التي طلبها الحلف من أجل العضوية. وقال "لكن الاصلاحات لوحدها لن توقف روسيا". وقد أعلنت الحكومة الأوكرانية انها تأمل في تلقي دعوة هذه السنة للانضمام الى خطة العمل من أجل عضوية حلف شمال الأطلسي.وأوضح أن "حلف شمال الاطلسي هو السبيل الوحيد لانهاء الحرب في دونباس"، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تشهد نزاعا مع الانفصاليين الموالية لروسيا. وأضاف أن انضمام أوكرانيا الى خطة العمل "سيوجه إشارة فعلية الى روسيا". يأتي الاتصال مع إعلان الجيش الأوكراني الثلاثاء مقتل أربعة جنود بعد سلسلة من الاشتباكات على الجبهة خلال الساعات الـ48 الماضية. كما يأتي في أوج التوتر الروسي-الأوكراني حيث اتهمت كييف موسكو الأسبوع الماضي بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.