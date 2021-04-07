أكاديميون وخبراء اقتصاد: معدل التضخم الفعلي بتركيا أعلى من المعلن رسميًا

أفاد أكاديميون وخبراء اقتصاد أن معدلات التضخم الحقيقية في تركيا خلال شهر مارس/ آذار المنصرم ارتفعت بنحو 3.36 في المئة على الصعيد الشهري، وذلك على عكس ما أعلنته هيئة الإحصاء التي أشارت إلى زيادة بنحو 1.08 في المئة.

وكشفت مجموعة دراسات التضخم (ENAGrup) إحصاءات التضخم لشهر مارس/ آذار الماضي، حيث أظهرت الإحصاءات فارقًا كبيرًا بين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء وحسابات التضخم التي أجراها الأكاديميون وخبراء الاقتصاد.

المجموعة قالت إنه وفقا للتغييرات اليومية في الأسعار خلال الفترة بين 28 فبراير/ شباط والحادي و30 مارس/ آذار كانت هناك زيادة في مؤشر الأسعار بنحو 3.36 في المئة. وكانت هيئة الإحصاء قد أعلنت أن الزيادة بلغت 1.08 في المئة.

وخلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول من عام 2020 ومارس/ آذار من عام 2021 بلغت معدلات التضخم نحو 27.89 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى تراجع شهري بنسبة بلغت سالب 1.86 في المئة، وأن الاتصالات سجلت أعلى زيادة بنسبة بلغت 17.82 في المئة بالاستناد إلى معدلات التضخم الأساسي.

فيما أشارت مجموعة أبحاث التضخم إلى تسجيل الملح والفلفل والصلصة أعلى تراجع شهري بنسبة بلغت سالب 4.79 في المئة، وأن شبكة الانترنت والهواتف سجلت أعلى زيادة بنسبة بلغت 17.82 في المئة بالاستناد إلى معدلات التضخم وفقا لمجموعة سلع محددة