شكرا لقرائتكم خبر عن غانا.. السلطات تحقق في نفوق عشرات الدلافين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحقق السلطات الغانية، في نفوق ما لا يقل عن 80 من الدلافين، وأعداد كبيرة من الأسماك على الشواطئ، بالقرب من العاصمة الغانية أكرا منذ يوم الجمعة، فيما

لم يتضح بعد أسباب ما حدث.

وقالت وزارة الثروة السمكية في بيان، إن فريقا من لجنة مصايد الأسماك، أخذ عينات من الأسماك والمياه من شاطئ قلعة أوسو في أكرا.

كما ذكرت هيئة الأغذية والعقاقير ، أنها كانت تتحقق من أسواق الأسماك، للتأكد من عدم بيع الأسماك التي ماتت.

من جانبه أوضح رئيس مفوضية مصائد الأسماك ، مايكل آرثر دادزي، لـ "رويترز"، إنه تم العثور على ما بين 80 و 100 دولفين.