شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. مصرع 16 شخصا وإصابة 14 في حادث تصادم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم، بين حافلة وسيارة "فان" قرب مدينة كابوركا، شمال غربي المكسيك.

وأعلن المدعي العام في "سونورا"، أن الحادث وقع ليل الثلاثاء/الأربعاء بالقرب من منجم ذهب "نوتشه بوينا"، فيما كانت السيارتان تقلان عمالا بالمنجم.

واستغرق انتشال الجثث عدة ساعات، بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالشاحنة، وفقا لوسائل إعلام محلية، فيما أوضحت التقارير أن القتلى الـ 16 كانوا جميعا مسافرين في السيارة الـ "فان".