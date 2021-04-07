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المكسيك.. مصرع 16 شخصا وإصابة 14 في حادث تصادم

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الدمام - شريف احمد - لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم، بين حافلة وسيارة "فان" قرب مدينة كابوركا، شمال غربي المكسيك.

وأعلن المدعي العام في "سونورا"، أن الحادث وقع ليل الثلاثاء/الأربعاء بالقرب من منجم ذهب "نوتشه بوينا"، فيما كانت السيارتان تقلان عمالا بالمنجم.

واستغرق انتشال الجثث عدة ساعات، بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالشاحنة، وفقا لوسائل إعلام محلية، فيما أوضحت التقارير أن القتلى الـ 16 كانوا جميعا مسافرين في السيارة الـ "فان".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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