اخبار العالم

استعدادًا لشهر رمضان.. الأوقاف تطلق أكبر حملة نظافة للمساجد اليوم

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم الأربعاء وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكدت الوزارة أن البداية ستكون العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة الظهر.

وتواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا