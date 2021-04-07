بأرقام العمارات.. خريطة تسليم شقق "سكن مصر" بأكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم مرحلة جديدة من شقق مشروع سكن مصر "المرحلة الرابعة" بالمدينة.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم ووحدات العمارة رقم 34، يوم الأربعاء 7/4/2021.

وقال عبدالمقصود في بيان، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 35، يوم الأحد 11/4/2021، ووحدات العمارة رقم 36، يوم الإثنين 12/4/2021، ووحدات العمارة رقم 38، يوم الثلاثاء 13/4/2021، ووحدات العمارة رقم 39، يوم الأربعاء 14/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 15/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الخامس، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 40، يوم الأحد 18/4/2021، ووحدات العمارة رقم 41، يوم الإثنين 19/4/2021، ووحدات العمارة رقم 42، يوم الثلاثاء 20/4/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الأربعاء 21/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 22/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وأوضح عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 44، يوم الأحد 25/4/2021، ووحدات العمارة رقم 45، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 71، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الأربعاء 28/4/2021، وتخصيص يوم الخميس 29/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع السابع، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 168، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 169، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 170، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 174، يوم الأربعاء 5/5/2021، وتخصيص يوم الخميس 6/5/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثامن.