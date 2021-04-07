إسرائيل تستهدف سفينة إيرانية بعبوة مغناطيسية ناسفة

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت مصادر إعلامية، بأن كوماندوس إسرائيليا ألصق بسفينة إيرانية تابعة للحرس الثوري عبوة مغناطيسية ناسفة، مشيرة إلى أن السفينة يشغلها الحرس الثوري كمركز جمع معلومات استخبارية قبالة الشاطىء الغربي لليمن.

وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية، استهداف سفينة سافيز في البحر الأحمر عبر لغم بحري لاصق.

من جهته، أكد مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن قواتها استهدفت السفينة الإيرانية قبالة إرتيريا لافتا إلى أن تل أبيب أوضحت أن الهجوم انتقام لضربات إيران ضد سفن إسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل انتظرت عبور حاملة الطائرات الأميركية إيزنهاور لاستهداف السفينة الإيرانية.