عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدبيبة إلى الخليج بحثا عن الدعم العربي

الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365

كشف الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد حمودة عن جولة خليجية مرتقبة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.



وقال حمودة على حسابه الرسمي على "فيسبوك" إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي (لم يحددها).

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كل الدول الخليجية على أساس "الاحترام المتبادل".

ولم يكشف الناطق الرسمي للحكومة الليبية عن موعد الجولة المزمعة.

وفي وقت سابق، وصل رئيس الوزراء اليوناني، ظهر الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس رفقة وفد رفيع المستوى؛ لإجراء مباحثات مع الدبيبة والمسؤولين الليبيين.

وطالب رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء، بضرورة خروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وقال ميتسوتاكيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من العاصمة الليبية طرابلس، إن أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيًّا، وليس الأطراف البعيدة عنها، متعهدًا بالوقوف إلى جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.

وأوضح رئيس وزراء اليونان، أن الهدف الرئيسي لزيارته هو استئناف عمل السفارة في ليبيا، مؤكدًا أنه بعد افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سيتم افتتاح القنصلية في بنغازي.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء اليوناني وسط توافد وفود أوروبية وغربية من كل حدب وصوب إلى العاصمة الليبية طرابلس، رافعة شعار دعم الحكومة الجديدة في مهمتها، بعد أسابيع من منحها الثقة.

وزار وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا أواخر مارس/آذار الماضي، العاصمة الليبية طرابلس، حيث أكدوا خلال مؤتمر صحفي مشترك، ضرورة إجلاء المرتزقة نهائيا من البلاد للعودة للاستقرار، مشيرين إلى دعم الاتحاد الأوروبي الانتقال السلس للسلطة في ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات المقررة أواخر ديسمبر/كانون الأول المقبل.