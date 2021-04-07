بعد حظر 17 مهنة.. تعرف على مصير العمالة المصرية بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن مصير العمالة المصرية الحالية هناك والعمالة المقبلة على العمل بالسعودية، وذلك عقب حظر 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

وأعلنت السعودية حظر توظيف العمالة في 17 مهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وهي: (كهربائي - سباك - نجار - حداد - بناء - دهان - حلاق - عاملة تزيين نسائي - اختصاصي مساج - منظف أثاث - منظف خزانات المياه - عامل تقليم الأشجار - عامل مكافحة الحشرات والآفات - فني إلكترونيات - ميكانيكي سيارات - فني ستلايت) على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصون وخبراء وأيضاً اختبارات للعمالة قبل القدوم بدولهم عن طريق شركات دولية متخصصة.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة، كما لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمارس أي مهنة أو حرفة ما لم يحصل على رخصة.

وشدد على ضرورة الالتزام المهني أو الحرفي بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وذلك سعياً من المملكة لتنظيم المهن ومكافحة التستر التجاري وضمان المنافسة العادلة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأشار حنفي، إلى أن القرار جاء ضمن مبادرة إلغاء نظام الكفيل السعودي أو تحسين العلاقة التعاقدية، لافتا إلى أن الـ 17 مهنة بدأوا في عمل اختبارات للعمالة من جميع الجنسيات داخل المملكة بما فيها العمالة المصرية، مؤكدا أن القرار يحد كثيرا من "الفيزا الحرة" التي كانت موجودة سابقا، متابعا: "قولنا مرارا وتكرارا لا يوجد ما يسمى بالمهن الحرة وسيصبح للعامل مهنته اللي طالع عليها من مصر".

وعن موقف العمالة الجديدة المقبلة على العمل بالمملكة والحالية المقيمة هناك، أكد حنفي، أنه سيتم اختبارهم بالتعاون مع مراكز دولية في مصر، على أن يحصل العامل على رخصة مزاولة المهنة وتسمى "الفحص المهني" ولا بد للعامل عند ممارسة المهنة الـ17 أن يحصل على هذه الرخصة، وبدونها لا يستطيع ممارسة المهنة التي خرج عليها من مصر داخل المملكة.

وحذر حنفي المقبلين على العمل بالسعودية قائلا:"مفيش حاجة اسمها تأشيرات حرة بعد كده خالص.. واللي جاي السعودية هيجي على المهنة اللي طالع بيها من واقع الاختبار والحصول على شهادة من مراكز دولية موجودة في مصر وكذلك الحاليين اللي في السعودية.



وتابع حنفي: "القرار يفيد العمالة في اكتساب المهارات الأساسية لتأدية المهنة الحرفية ورفع مستوى الخدمة، كما يفيد في إيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة، لذلك لا يستطيع أحد أن يجتهد مثل الماضي أقوله تعالى اشتغل في أي مهنة".​