الرئيس الإسرائيلي يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة رغم عجزه عن الحصول على دعم كاف في البرلمان على خلفية انقسامات سياسية كبيرة.

وعلى غرار سابقاتها، لم تسفر الانتخابات التشريعية المبكرة في 23 مارس، وهي الرابعة في إسرائيل في غضون نحو عامين عن نتائج حاسمة تتيح لأي مرشح تشكيل غالبية في الكنيست «البرلمان» المؤلف من 120 عضواً.

وقال ريفلين في تصريح متلفز: «اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتنياهو في تشكيل الحكومة».

وعقد الرئيس الإسرائيلي أمس الأول، مشاورات مع رؤساء الأحزاب في الكنيست ليسموا مرشحهم لتشكيل الحكومة.

وحصد نتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاماً متتالية أكبر عدد من التسميات مع تسمية 52 نائباً له بينهم 30 من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه.

وحظي أيضًا بدعم حزبين يهوديين متشددين وتحالف «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف.

وقد سمى 45 نائباً يائير لبيد زعيم المعارضة الوسطية. ولم يسم 16 أي مرشح فيما حصل نفتالتي بينيت زعيم الحزب الديني القومي على أصوات حزب «يمينا» الذي يرأسه.

وقال ريفلين إن «المشاورات تدفعني إلى الاعتقاد أن أياً من المرشحين لا يملك فرصة واقعية لتشكيل حكومة ستحظى بثقة الكنيست».

وأضاف «لم يكن قراراً سهلاً بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي، أعرف أن الرئيس لا ينبغي أن يكلف مرشحا يواجه تهماً جنائية لكن ووفقاً للقانون وقرارات المحاكم، يمكن لرئيس الوزراء أن يستمر في منصبه حتى في حالة مواجهته تهماً جنائية».

وأمام نتنياهو بموجب القانون الإسرائيلي 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه الرئيس.

والتوصل إلى غالبية 61 نائباً غير مضمونة، ولرفع رصيده سيحتاج نتنياهو على الأرجح إلى دعم من حليفه السابق القومي نفتالي بينيت، الذي يسيطر حزبه يميناً على 7 مقاعد.

وفي تحوّل غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنّه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب «القائمة العربية الموحّدة» بزعامة منصور عباس الذي حصل على 4 مقاعد.

وقال منصور عباس رئيس القائمة إنه منفتح على التعامل مع نتنياهو إذا كان ذلك يساعد في تحسين مستويات المعيشة للعرب داخل إسرائيل الذين يشكلون 20% من السكان، لكن حزب «الصهيونية الدينية» استبعد الجلوس مع القائمة العربية الموحدة مما يعقد آفاق ائتلاف نتنياهو .

وإذا فشل نتنياهو في تشكيل حكومة غالبية في المهلة المتاحة أمامه، فمن المرجح أن يلجأ ريفلين إلى تكليف لبيد.

وفي حال فشل نتنياهو أو منافسوه في تشكيل حكومة، فقد يُطلب من الناخبين العودة إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات ستكون الخامسة في غضون عامين.