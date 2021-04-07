قضية الطفل عدنان… دفاع الضحية: لو أظهر المتهم ندما لكان في صالحه لكنه أنكر -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - بترقب شديد، ينتظر أن يحسم القضاء الاستئنافي بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، في قضية المتهمين بقتل الطفل عدنان بوشنوف.

وشهدت الجلسة الأخيرة، التي عقدت اليوم الثلاثاء، تمسك المتهم بالإنكار، وفق ما أكده محامي عائلة الضحية، محمد البقالي الطاهري في تصريح خص به موقع “اليوم 24”.

وأكد المحامي الطاهري، أن إقرار المتهم الرئيسي بجرمه كان ليكون في صالحه، لو أبدى “أزمة ضمير” وندم على ما اقترفت يداه، وقدم اعتذارا لعائلة الضحية.

وقضت محكمة الاستئناف في مدينة طنجة في المرحلة الابتدائية بالحكم بالإعدام على المتهم الرئيسي في ملف قتل الطفل عدنان، الذي خلف موجة من الغضب، والحزن في صفوف المغاربة.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، وقتله، أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف، والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة، وإخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة الجاني بأقصى العقوبات.