السيتي ينجز المهمة الأولى بنجاح أمام دورتموند

جدة - عبدالحي حسين -

تمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من الفوز على نظيره بروسيا دورتموند الألماني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية استاد الاتحاد، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وافتتح السيتي التهديف منذ الدقيقة 19 عن طريق اللاعب كيفين دي بروين، قبل أن يتمكن ماركو رويس من تعديل النتيجة في العشر دقائق الأخيرة من المباراة، إلا أن أبناء غوارديولا تمكنوا من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة التسعين بقدم اللاعب فيل فودين، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدفين لهدف على بروسيا دورتموند.

وستجرى مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 14 أبريل، على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك، للحسم في هوية المتأهل، الذي سيلاقي الفائز من بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، في دور نصف نهائي دوري الأبطال.