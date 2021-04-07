العثماني يعاني وعكة صحية.. التهاب السحايا والزكام يقعدان رئيس الحكومة عن ممارسة مهامه

جدة - عبدالحي حسين - يمر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بأزمة صحية، ستمنعه من العمل ليومين، وفق ما أكده مصدر مطلع لموقع “اليوم 24”.

وكشف المصدر ذاته، أن العثماني، قد أصيب منذ يوم الأربعاء الماضي بزكام شديد، فيما بين فحص طبي إصابته بالتهاب السحايا، حيث نصحه الأطباء بالخلود للراحة ليومين على الأقل.

وكان العثماني قد كشف، مساء اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية، أنه يمر من وعكة صحية، لكنه أكد أن حالته لا تدعو للقلق وأنه يعاني “منذ بضعة أيام من زكام والتهاب في السحايا الأنفية، مما اضطره لتعليق عدد من الأنشطة والمواعيد”.

وأشار العثماني إلى تلقيه عددا من الاتصالات يستفسر أصحابها عن وضعيته الصحية، معبرا عن شكره لهم، كما عبر عن شكره للعناية “التي خصه بها الملك محمد السادس وعلى حرصه على حالته الصحية”.