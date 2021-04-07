الريال يؤكد أفضليته على ليفربول بعد الفوز عليه بثلاثية

جدة - عبدالحي حسين -

فاز ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لهدف على نظيره ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما بملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

وكان النادي الملكي السباق للتهديف عن طريق البرازيلي فينيسيوس في الدقيقة 27، بعد تمريرة محكمة من كروس، ليتمكن بعدها أسينسيو من إضافة الهدف الثاني للريال عند الدقيقة 36؛ منهيا الجولة الأولى بتقدم رفقاء بنزيمة بهدفين نظيفين.

ودخل ليفربول الشوط الثاني ضاغطا منذ دقائقه الأولى على دفاع ريال مدريد وحارسه كورتوا، بغية تقليص الفارق، الشيء الذي تمكن منه محمد صلاح في الدقيقة 51، إلا أن المرينغي تمكن من العودة وتسجيل الهدف الثالث عن طريق فينيسيوس عند الدقيقة 65، مانحا لفريقه أسبقية مهمة قبل مباراة الإياب على أرضية ملعب أنفيلد.

وستجرى مباراة الإياب يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري، بداية من الساعة السابعة مساء، للحسم في هوية المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوربا، لملاقاة الفائز من تشيلسي الإنجليزي، وبورتو البرتغالي.