مبيعات السيارات تعود إلى الانتعاش بعد سنة عاصفة بسبب الجائحة

جدة - عبدالحي حسين - أعدت جمعية مستوردي السيارات في المغرب (AIVAM) تقريرا بشأن مبيعات سوق السيارات في المغرب، وقالت إن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بلغ حوالي 44163 وحدة، في الأشهر القليلة الأولى من عام 2021.

ومبيعات السيارات في المغرب عانت بسبب تداعيات الجائحة، إلا أنها، بحسب تقرير AIVAM، شهدت، في الأشهر القليلة الأولى من العام الجاري، انتعاشا في أسواق السيارات، وذلك بزيادة 37.4 في المائة مقارنة في نهاية مارس 2020.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن علامة “Dacia” التجارية تهيمن على قطاع السيارات في المغرب، بنسبة تبلغ 29 في المائة، بعد أن ارتفعت نسبتها في المبيعات بنسبة 25.1 في المائة، لتصل إلى 11349 سيارة، تليها العلامة التجارية “رونو”، التي استطاعت بيع 5،133 سيارة، بنسبة 13.12 في المائة، بالإضافة إلى “هيونداي”، التي جاءت في المرتبة الثالثة، بعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها

(3،140 سيارة، بنسبة 8.02 في المائة.

ومن جانبها، استطاعت “Ford”، بيع 1172 سيارة، بينما تمكنت “Citro Citn”، و”Fiat” من بيع 1760، و1258 سيارة على التوالي.

وأثرت تداعيات أزمة كورونا في سوق السيارات في المغرب، العام الماضي، إذ تهاوت مبيعات السيارات، في شهر يونيو الماضي، بنسبة 43 في المائة.

