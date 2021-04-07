محمد الفلاح - السودان يطالب بسحب جنود إثيوبيا من القوات الأممية بأبيي

الأربعاء 7 أبريل 2021

طالب السودان الأمم المتحدة، بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية، وذلك بعد فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة في تحقيق تقدم يذكر.



وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، الثلاثاء، إننا طالبنا من الأمم المتحدة تبديل الجنود الإثيوبيين الموجودين ببعثة "الينسفا" في منطقة أبيي السودانية بجنود آخرين لأنه ليس من المعقول أن تكون هنالك قوات إثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود الشرقية.

وأضافت، أن إثيوبيا أبدت تعنت غير مقبول في مفاوضات سد النهضة، وقرارها بالملء الثاني لسد النهضة مخالف للقانون الدولي.

واستنكرت وزيرة الخارجية في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة السودان للأنباء، هذا الموقف من إثيوبيا تجاه السودان الذي ساند بناء السد منذ البداية إضافة إلي إيوائه لعشرات الآلاف من اللاجئين.

وأشارت وزيرة الخارجية إلى التعدي الإثيوبي على الحدود الشرقية، ونوهت إلى أن هنالك مصالح كبيرة لإثيوبيا في السودان لابد أن تعمل على المحافظة عليها.

وأكدت أن توتر العلاقات مع إثيوبيا لن يمس اللاجئين الإثيوبيين في السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما.