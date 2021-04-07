محمد الفلاح - غرفة قيادة عائمة.. كشف مهام السفينة الإيرانية المستهدفة في البحر الأحمر

الأربعاء 7 أبريل 2021

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل جديدة عن السفينة "سافيز" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تم استهدافها الثلاثاء، قبالة السواحل الإريترية في البحر الأحمر.



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن المعهد البحري الأمريكي، أن السفينة "سافيز" كانت قبالة سواحل اليمن منذ ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أنه كان من ضمن مهامها أنها استُخدمت لتزويد إيران والحوثيين في اليمن بمعلومات استخبارية لعدد من الأغراض، منها مساعدتهم في تنفيذ ضربات على سفن بحرية في المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.

ولفت المعهد الأمريكي بحسب الصحيفة، إلى أن إيران كانت تدرج السفينة كسفينة تجارية، إلا أنه أكد أنها كانت قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر.

وبحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، فإن السفينة كانت موجودة في هذه المنطقة لفترة طويلة، بين اليمن وإريتريا وكانت تعمل كـ"غرفة قيادة عائمة" للحرس الثوري الإيراني.

ونشرت القناة العبرية صورة قالت إنه تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية، للسفينة الإيرانية منذ نحو عام.

ورغم الصمت الإيراني حول حادثة استهداف السفينة، إلا أن وكالة "تسنيم" الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أكدت استهداف السفينة، مشيرة إلى أن مهامها كانت تقديم الدعم للكوماندوز البحري الإيراني المرافق للسفن التجارية الإيرانية.