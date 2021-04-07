شكرا لقرائتكم خبر عن في تحد للجيش.. متظاهرو ميانمار يرشون طرق يانغون باللون الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رشّ معارضو المجلس العسكري في ميانمار الطرق بطلاء أحمر في أكبر مدينة بالبلاد، أمس الثلاثاء، إحياء لذكرى مقتل مئات «الشهداء» على أيدي قوات الأمن مع استمرار الأزمة، وعدم ظهور حل دبلوماسي واضح في الأفق.

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، المناصرة للمعارضين، أمس، إن نحو 570 قتلوا خلال قرابة شهرين من الاضطرابات التي اندلعت منذ الانقلاب العسكري في أول فبراير، كما ألقت قوات الأمن القبض على 3500 شخص ما زال نحو 80 % منهم محتجزين.

واستيقظ المحتجون مبكرًا في يانغون ليرشوا الأرصفة والطرق ومحطات الحافلات بطلاء أحمر احتجاجًا على حملة قوات الأمن الواسعة التي تثير غضبًا دوليًا منذ أسابيع.

وتقول إحدى الرسائل التي كُتبت باللون الأحمر: «الدم لم يجف».

واستهدفت رسالة أخرى عبر محطة للحافلات جنود الصف موضحة لهم أن الجنرالات الفاسدين يستغلونهم.

وقالت الرسالة: «لا تقتلوا الناس مقابل راتب بسيط لا يزيد على قيمة طعام كلب».

وتضمنت التحركات في ميانمار، التي يصفها بعض المحتجين بأنها «ثورة ربيع»، مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أمس الأول الإثنين، أظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صورًا لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.