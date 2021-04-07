عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على وقع التوتر.. مقاتلات مصرية تحلق فوق نهر النيل

الأربعاء 7 أبريل 2021

الخليج 365

في وقت فشلت فيه الاجتماعات التي عقدت، الثلاثاء، في كينشاسا، بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالتوصل إلى بيان ختامي بشأن سد النهضة، المثير للجدل على الرغم من تمديدها ليوم ثان، نشرت صفحة القوات المسلحة المصرية على فيسبوك، فيديو لبعض جوانب مناورات "نسور النيل – 2" بين القوات المصرية والسودانية.



وأوضح المقطع تحليق مقاتلات "ميج – 29" المصرية، ومقاتلات FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل، وذلك للمرة الثانية بعد مناوارات مماثلة جرب تحت اسم "نسور النيل – 1".

وجاء هذا التطور بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، عدم إحراز أي تقدم في جولة اليوم، مضيفاً أن إثيوبيا تعنتت رغم المرونة التي أبدتها القاهرة والخرطوم.

كما أكدت الخارجية المصرية في بيان أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر، مشيرة إلى أن الموقف الإثيوبي كشف غياب الإرادة السياسية للتفاوض.

وأضافت في بيان أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات وهو موقف معيق، سيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

كذلك أوضحت أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم، ولم تفضِ إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، كذلك رفض الجانب الإثيوبي كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحها البلدان من أجل تطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.