شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدولية ترفض استئناف قاتل الحريري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس (الثلاثاء) استئناف الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

وأفاد الموقع الرسمي للمحكمة بأن غرفة الاستئناف قررت بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان المتهم المدان غيابياً لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة لتقديم استئنافٍ طعناً بالحكم وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين في قضية عياش وآخرين.

واعتبر القضاة في 18 أغسطس في ختام محاكمة استمرت 6 سنوات أن هناك أدلة كافية لتحديد أن عياش كان في قلب شبكة من مستخدمي الهاتف المحمول تجسست على الحريري في الأشهر التي سبقت اغتياله، مؤكدين أنه مذنب على نحو لا يشوبه أي شك بالتهم الخمس التي وجهت إليه، وهي: تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، قتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، قتل 21 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة.

ولا يزال عياش طليقا، إذ ترفض مليشيا «حزب الله» تسليمه مع 3 متهمين آخرين تمت تبرئتهم.