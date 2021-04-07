شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاوضات سد النهضة في كينشاسا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انهارت مفاوضات سد النهضة في كينشاسا، وأخفق اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في يومه الرابع أمس (الثلاثاء)، في الخروج ببيان ختامي بسبب تفاقم الخلافات بين أطراف الأزمة.وأنحت مصر والسودان باللائمة على إثيوبيا التي رفضت كل المقترحات والبدائل التي قدمت لها. وعزت الخارجية المصرية فشل الاجتماع إلى غياب الإرادة السياسية للتفاوض لدى وفد أديس أبابا.

وكشفت مصادر موثوقة، عن نشوب خلافات بين الجانب المصري والإثيوبي في ما يتعلق بالملء الثاني للسد. وطالب الوفدان المصري والسوداني إثيوبيا بعدم الملء الثاني إلا بعد إتمام اتفاق ملزم. وأكد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، عدم إحراز أي تقدم في نهاية هذه الجولة، مؤكدا أن إثيوبيا تعنتت رغم المرونة التي أبدتها القاهرة والخرطوم. وأفادت الخارجية المصرية في بيان أمس، أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات وهو موقف معيق، سيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة. وأوضحت أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، إذ رفضت إثيوبيا مقترح السودان بتشكيل رباعية، كما رفضت المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحها البلدان لتطوير العملية التفاوضية، لتمكين الدول والأطراف المشاركة كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات.