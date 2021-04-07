شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تعارض روسيا معاقبة انقلابيي ميانمار ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الجيش في ميانمار إلى 568 شخصا، بينهم 18 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصرت روسيا أمس (الثلاثاء) على معارضتها فرض عقوبات على المجلس العسكري. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن متحدث باسم الخارجية قوله: «المسار نحو التهديدات والضغط بما في ذلك استخدام العقوبات ضد سلطات ميانمار الحالية لا مستقبل له وهو خطير للغاية»، زاعما أن سياسات كهذه ستدفع البورميين نحو حرب أهلية واسعة النطاق. وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أعلن مطلع الشهر الجاري فرض عقوبات جديدة تستهدف المصالح التجارية للمؤسسة العسكرية في ميانمار. وأكد أن هذه الخطوة جاءت ردا على الحملة القمعية الوحشية التي يشنها جيش ميانمار على المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة تلقى تقارير موثوقة تؤكد مقتل ما لا يقل عن 568 من النساء والأطفال والرجال منذ الانقلاب.

