تدمير مسيّرة مفخخة للميليشيات كانت تستهدف المدنيين بمأرب

عدن ”الخليج 365”

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس الثلاثاء، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

وأكد التحالف، في بيان، أن الميليشيات الإرهابية، تواصل محاولات استهداف المدنيين، موضحاً أنها ترتكب جرائم حرب. وكشف عن اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأعلن الجيش اليمني، عن تقدم جديد لقواته في جبهة الأحكوم، مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، على حساب ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط خسائر بشرية ومادية لميليشيات الحوثي. وقال موقع «سبتمبر نت» عن مصادر عسكرية ميدانية إن قوات الجيش الوطني نفذت، أمس الثلاثاء، هجوماً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الأحكوم، تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع. وأشارت المصادر العسكرية إلى مصرع سبعة من عناصر ميليشيات الحوثي، وإصابة آخرين، بنيران الجيش، إضافة إلى تدمير مركبتين عسكريتين تابعتين للميليشيات. وما زالت مناطق عديدة من المحافظة تحت سيطرة الميليشيات، فضلاً عن أجزاء من مركزها الإداري مدينة تعز، الخاضعة للحصار منذ ست سنوات.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية شمالي غربي مدينة مأرب. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الطائرة المسيّرة الحوثية المفخخة، كانت تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدينة المكتظة بالمدنيين.

وكثفت ميليشيات الحوثي، مؤخراً، من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية. من جانب آخر، نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مقطع فيديو يظهر فرار مسلحي ميليشيات الحوثي من جبهات القتال غربي مأرب على وقع نيران الجيش والمقاومة في المعارك المستمرة هناك. كما أكد أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية بأن القيادي الحوثي اللواء عبداللطيف حمود المهدي قائد ما يسمى المنطقة الرابعة للميليشيات قتل بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب في الوقت الذي أعلنت فيه ميليشيات الحوثي أيضاً عن وفاة القيادي الأمني البارز في صفوفها والمصنف على لائحة العقوبات الدولية العميد سلطان زابن بفيروس كورونا.

وأضاف مجلس الأمن في فبراير الماضي القيادي الحوثي سلطان زابن لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب.