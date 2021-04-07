شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يحبط عملية لـ«داعش» في فرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات المغربية، أمس الثلاثاء، إحباط «عملية إرهابية» كانت ستنفذها مواطنة فرنسية من أصل مغربي وتستهدف كنيسة في فرنسا.

وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء، أن الأمر يتعلق «بمواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا».

وأضاف البيان، أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي المخابرات الداخلية في المغرب، زودت المخابرات الفرنسية في أوائل إبريل/نيسان بمعلومات دقيقة مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية واعتقال المشتبه فيها.

وتابع أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 إبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عمليات توقيف وحجز مكّنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.

وأشار البيان إلى أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية والمعطيات التعريفية الإلكترونية، فضلاً عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في تنظيم «داعش»».

وقالت المديرية: إن المشتبه فيها كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفاً، فضلاً عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم. (رويترز)