شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور بالسودان.. وقلق أممي وأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”

أعربت الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي عن قلقهما البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في الجنينة بغرب درافور ،فيما

أعلنت لجنة أطباء السودان، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية في دارفور غربي البلاد إلى 50 قتيلاً و132 جريحاً، في حين علقت الأمم المتحدة عمليات الإغاثة في ولاية غرب دارفور بعد الأحداث

ووقعت الاشتباكات وفقاً لشهود عيان، إثر قيام مجموعة قبلية بقتل شخصين من قبيلة المساليت، ما دفع أسر الضحايا للقيام بأعمال قتل وحرق بالمدينة بحجة عدم تسليم الجناة للجهات المسؤولة، الأمر الذي دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية.

يوم أمس الأول الاثنين، قال وزير الدفاع السوداني يس محمد إبراهيم إن المجلس أمن على إعلان حالة الطوارئ في الولاية، وأعطي تفويضاً للقوات النظامية باتخاذ كافة ما يلزم لوقف النزاعات القبلية.

ودعت حركة العدل والمساواة الحكومة والأجهزة الأمنية القيام بدورها في بسط هيبة الدولة وحماية المدنيين وحسم كافة أشكال التفلتات الأمنية .وشددت الحركة على التعجيل وتكوين القوة المشتركة لحفظ الأمن وحماية المدنيين.