شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتفوق على إنبي في الدوري المصري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع أسوان ثلاث نقاط ثمينة بفوزه القاتل على ضيفه إنبي 1-صفر الثلاثاء بملعب أسوان في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل محمود شبانة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع إثر تمريرة على طبق من ذهب من عمرو الحلواني، تابعها برأسه على يسار الحارس البديل عبد العزيز البلعوطي.

وهي المرة الأولى التي يخوض ممثل جنوب الوادي مباراة بملعبه بمدينة أسوان منذ 3 فبراير 2020. ورفع أسوان رصيده إلى 20 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد إنبي الذي خاض المباراة بدون مدربه حلمي طولان لإجرائه عملية جراحية، عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة ثانية، فرض سموحة التعادل الإيجابي على مضيفه غزل المحلة 1-1 بملعب المحلة. وتقدم سموحة عن طريق مدافعه رجب نبيل (40)، وأدرك فتحي مبروك التعادل للمحلة (82 من ركلة جزاء). ورفع غزل المحلة رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، وسموحة إلى 24 نقطة في المركز السابع.