هدفنا: تقديم الأفضل دائمًا وأبدًا

"يسعدنا أكثر من أرباحنا أن نلبي رغبات جميع زبائننا، دون أن ينفقوا كثيرًا. أسعارنا تجسد رؤيتنا: نحن نوفر لك بدلة أنيقة، مهما كانت ميزانيتك" هذا ما قاله السيد ضرغام شعبان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة BRANDS. تعمل BRANDS في مجال الملابس الرجالية منذ عام 2004، وهي حتى اليوم تتصدر السوق المحلي بوصفها أكثر وجهات الأزياء شهرةً وإقبالاً. وذلك يعود لعمل BRANDS منذ إنشائها على توفير ملابس عالية الجودة بأسعار معقولة، وهو ما جعلها علامة تجارية بارزة تستقطب عدداً كبيراً من الزبائن. محور تركيز BRANDS هو توفير القيمة لعملائها، حيث تبدي اهتماماً كبيراً برغباتهم واحتياجاتهم. ويظهر ذلك جلياً في تشكيلتهم المتنوعة التي تواكب أجدد صيحات الموضة. وحتى في يومنا هذا الذي غدا فيه تقليل أسعار المنتجات أمراً صعبًا على أصحاب المتاجر، ما تزال BRANDS ثابتةً على رؤيتها في تقديم أفضل الأسعار دومًا لجميع المنتجات. تُباع بدلات المصممين الفخمة للعملاء بأسعار لا مثيل لها، وبجودة فائقة، وعلى مر السنين، لم تخذل منتجات BRANDS أياً من زبائنها. فالملابس تصنّع من أفخم الأقمشة، والألوان الجريئة لبعض الملابس تضفي رونقاً فريداً لمنتجاتنا.

تقدم BRANDS مجموعة منتجات تتمحور حول أذواق العملاء لتناسب احتياجات كل رجل في المنطقة. يمكن للزبون أن يجد بدلة بأسعار تبدأ من 149 درهمًا في BRANDS ولكنها تعادل بدلة بقيمة 1000 درهم من علامة تجارية فاخرة. عند مقارنة القطعة ببدلات المصممين باهظة الثمن، تقدم BRANDS بدلاتها بأسعار معقولة وجودة عالية. تقدم الشركة أيضاً تشكيلة جديدة في كل موسم مما يوفر للعملاء فرصة كبيرة لتجديد خزانة ملابسهم.



يقول السيد شعبان: "منذ تفشي فيروس كورونا وما ألحقه من ضرر بالاقتصاد العالمي، حتى أصحاب الرواتب المرتفعة صاروا يبحثون عن منتجات فخمة بأسعار معقولة. فهم يسعون لتوفير المال وتحقيق القيمة في الوقت نفسه، ومتجرنا هو المكان الأفضل لتحقيق ذلك. سنوفر لهم الجودة نفسها التي يحصلون عليها من العلامات التجارية الفاخرة بأسعار ترضيهم ولا تستنفد أموالهم". وعلى مر السنين، اكتسبت BRANDS وبنت ولاءً قويًا للعملاء في السوق المحلي، وصرح العملاء بأنهم سعداء بقضاء ساعات في المتجر نظرًا لأن كل القطع عصرية ميسورة التكلفة وجودتها عالية.



وتضم BRANDS العديد من العلامات التجارية الداخلية المميزة، ومنها؛ "دي كي اس"، "جاك مورغان"، "فرانسيسكو تولي"، "موزاييك"، "بينينو"، "ألبرتو باولوتشي". وتتميز كل علامة تجارية منها بهوية فريدة تتناسب مع اختلاف أذواق الزبائن وتعكس إبداع خبراء الموضة.



"دي كي اس" هي العلامة التجارية الرائدة للملابس الفاخرة، حيث تعكس التشكيلة منتجات راقية للأفراد الذين يبحثون عن مظهر أنيق وعصري للغاية. يستهدف "جاك مورغان" الشباب اليافعين الذين يبحثون عن قطع فريدة بأسعار أقل تكلفةً. وتقدم تشكيلة "جاك مورغان" ملابس مريحة، وعملية للعمل والاستخدام اليومي. في حين تم تصميم "فرانسيسكو تولي ووموزاييك" خصيصًا للفئة العاملة التي تبحث عن ملابس مرنة وعصرية تقلل من عبء ساعات العمل الطويلة والمجهدة. ويستهدف كل من "بينينو وألبرتو باولوتشي" الرجال الذين يفضلون طريقة بسيطة في اللباس من خلال قطع تمزج البساطة بالأناقة.



تزدهر BRANDS في بناء علاقات وطيدة مع عملائها تتعدى معاملة الزبون مشتري، وتتمحور حول إبداء الاهتمام بآراء الزبائن أيضاً. وتستمر BRANDS في نهجها لتستقطب المزيد من الزبائن وتسعدهم من خلال تقديم أفضل المنتجات.

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