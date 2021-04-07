شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «استشاري» وجامعة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استكمالاً لجهود التعاون المشترك بين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وجامعة الشارقة في مجال الدراسات البحثية والاستشارات العلمية وتبادل الخبرات، تم عقد اجتماع في الجامعة حضره الدكتور عبد الله الدرمكي وعائشة بوخاطر عن المجلس، والدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور فاكر الغرايبة القائم بأعمال مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية والدكتور رأفت العوضي عميد كلية الدراسات العليا، عن الجامعة؛ حيث تم تعزيز التعاون بين الطرفين.