شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات المساندة بالجامعة القاسمية تشــارك فــي «حــافلــة سـلامتــك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

شاركت الفئات المساندة بالجامعة القاسمية، التي تعمل في الصيانة والأمن والخدمات والعمالة، في الفعالية التوعوية الخاصة بـ «حافلة سلامتك» التي نظمتها هيئة الوقاية والسلامة بحكومة الشارقة، في إطار تعاونها مع الجامعة.

ونظّمت الفعالية لرفع المفاهيم المتجددة في الوقاية والسلامة، وتأهيل المعنيين بمهارات التعامل مع الأخطار ومعرفتها وتجنبها.

وتلقى المشاركون موادّ مرئية قدمت بالعربية والأوردية، لدعم التوسع الثقافي في الوقاية والسلامة، وترسيخ رؤية الهيئة لنشر الثقافة التوعوية.

وركزت على إكساب المشاركين عدداً من المهارات اللازمة للتعامل مع الأخطار بكفاءة، وبيان مختلف الأخطار التي قد تواجه مكان العمل، فضلاً عن التصدي للأخطار المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.