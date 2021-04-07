شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يعاقب لوبيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

علم «الخليج الرياضي» أن شركة كرة القدم في نادي خورفكان فرضت عقوبة مالية على المهاجم البرازيلي رامون لوبيز بسبب طرده في مباراة عجمان الأخيرة .

وتعرض لوبيز للطرد المباشر في المباراة بعد صفعه لاعباً من عجمان، وكان خروجه أحد أهم اسباب خسارة «النسور». وتضع الأندية فقرات في عقود اللاعبين تمنحها الحق في معاقبة اللاعب في حال حصوله على بطاقات غير مبررة .

وكانت شركة كرة القدم في نادي خورفكان قد عاقبت أكثر من لاعب خلال هذا الموسم بالحسم من راتبه بسبب إنذارات أو حالات طرد.